Лекари в Стара Загора сътвориха медицинско чудо, след като спасиха живота на 101-годишен мъж.

Главни герои в историята, започнала почти фатално, но завършила с добър край, са 101-годишният Ангел Неделчев от ямболското село Воденичане и началникът на отделението по гръдна хирургия в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович"– проф. д-р Даниел Вълчев.

Всичко започва с битов инцидент. Дядо Ангел, който кара своята 102-ра година, все още е подвижен и деен. В дома си обаче му прилошава, залита и пада тежко върху печката.

"Като ме настигна, пък поизпъна и право на печката... Прегърнах печката", разказва с типичното си чувство за хумор възрастният мъж пред БГНЕС, въпреки болката.

Ситуацията обаче е критична. Възрастният мъж е транспортиран по спешност от Ямбол в Университетската болница в Стара Загора в изключително тежко състояние. Диагнозата е страшна дори за млад организъм, а камо ли за столетник: четири счупени ребра, разкъсана плевра и остра кръвозагуба от близо 1500 мл.

Дядо Ангел е поет от проф. д-р Даниел Вълчев и неговия екип. Пред лекарите стои огромна дилема – пациентът е с тежка дихателна недостатъчност, а напредналата му възраст прави използването на пълна упойка огромен риск.

"На тази възраст, с тази патология, ако пациентът беше подложен на оперативна процедура под обща анестезия, най-вероятно изходът нямаше да бъде благоприятен“, обяснява проф. Вълчев. „Трудно можем да раздишаме белия дроб след апаратна вентилация при пациент на 101 години", добавя той.

Решението е иновативно и щадящо – т.нар. „single incision“ видеоасистирана хирургия. Или казано на достъпен език – безкръвна операция само през един малък отвор от 3-4 см, извършена с местна упойка.

"Това е мини инвазивна техника. Пациентът дължи живота си на това, че използвахме този метод, избягвайки рисковете на общата анестезия", споделя с професионално удовлетворение хирургът. Операцията преминава успешно, а белият дроб – освободен.

Дядо Ангел е работил през живота си само тежка работа. "Като започнем от копаене, чукане на камъни на ръка едно време, когато се правеше пътят за Котел", разказва племенникът му, който е неотлъчно до него. Бил е още каруцар и цели 21 години овчар.

Днес, само няколко дни след тежката интервенция, столетникът вече се възстановява. „По-добре е, слава Богу“, казва той скромно от болничното легло.

Успешната операция води не само до оздравяване, но и до неочаквано приятелство между професора и пациента.

"Станаха големи приятели вече", усмихва се племенникът на пострадалия.

Проф. Вълчев не крие гордостта си от екипната работа: „Не са много хирурзите в света, които оперират пациент, каращ 102-рата си година. За нас това беше предизвикателство, завършило успешно.", споделя специалистът.

Методиката, приложена при дядо Ангел, скоро ще бъде описана и в нов учебник по гръдна хирургия под егидата на БАН. Така случаят на жилавия столетник от Воденичане ще послужи за урок на бъдещите медици – урок за това, че когато иновацията срещне човещината, възрастта е просто цифра, разказва щастливата история БГНЕС.