Трима души получиха шанс за нов живот, след като близките на 59-годишен мъж взеха благородното решение да дарят неговите органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ с координатор д-р Кирил Пенчев.

В резултат на това 63-годишна жена получи шанс за живот, след като екип на Военномедицинска академия – ВМА, ръководен от проф. д-р Никола Владов, съвместно с проф. д-р Ивелин Такоров извърши поредната успешна чернодробна трансплантация.

Операцията продължи около 6 часа. В момента пациентката е в стабилизирано състояние, контактна, адекватна, екстубирана, с подобряващи се показатели и под активно наблюдение, коментира проф. Никола Владов, ръководител на трансплантационната програма във ВМА.

В УМБАЛ „Александровска“ медицински екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Владислав Младенов, трансплантира бъбреци на двама пациенти – мъж на 40 години и жена на 34 години.

Според информация от лечебните заведения пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация. По медицински причини други органи не бяха трансплантирани.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи. Благодарност се изказва и на екипите на лечебните заведения.