"Румен Радев все още не дава конкретика около политическия си проект" - това каза зам.-председателят на парламентарната група ГЕРБ-СДС Деница Сачева пред БНТ. Според нея той носи на обществото празни надежди, които тя определи като балон.

Сачева изтъкна, че девет години Радев прави предизборна кампания в президентството и добави, че от ГЕРБ неколкократно са го призовавали да излезе и да направи свой политически субект. Ние все още не знаем какво ще има той, партия или движение, има свои членове, но все още няма своя структура, регистрация, име, платформа, идеология, екип, изброи Сачева.

Всичко това е изключително важно за политиката и то е важно не за ГЕРБ, а за всички тези, които в момента смятат, че Румен Радев им носи надежда, защото в момента тази надежда е просто един балон, подчерта зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС. За да може да бъде материализирана и да можем да видим какво се крие зад всички тези гръмки фрази и морални монолози, ние трябва да видим малко повече конкретика. На този етап конкретика не виждаме, подчерта тя.

Сачева припомни, че Радев като президент е назначил пет служебни правителства и е показал какви са вижданията му за екипи и политики.

Почти три години той управляваше почти еднолично, защото беше президент и човекът, който определяше състава на Министерския съвет, отбеляза депутатът. Сачева попита също какво е постигнал той за тези девет години. Ако го погледнем дори през призмата на президентската институция, Желю Желев изгради тази институция, Петър Стоянов имаше каузата децата от домове да имат бал, Георги Първанов е авторът на „Българската Коледа“, Росен Плевнелиев остави президентска библиотека, какво ни остави Румен Радев, попита Деница Сачева.

Тя изтъкна, че е важно предизборната кампания да е максимално информативна, за да знаят хората какво могат да очакват. Според нея е очевидно, че българските граждани вече няма да дадат абсолютно мнозинство при следващите избори, затова трябва да се работи в коалиция, а не еднолично. По думите на Сачева ГЕРБ е добър пример в тази насока.

Партията няма претенции за датата на парламентарните избори, каза още тя.