Празничният блясък вече превзе малки и големи магазини в Бургас и привлича клиенти с всевъзможни предложения за украса и настроение. Елхи се предлагат за всеки вкус – живи, в саксия, като цените им са между 50 и над 100 лева в зависимост от вида и височината, както и изкуствени, чиито цени стигат далеч над 250 лева.

Фигурките на Дядо Коледа са във всякакви размери – от мънички, като за ключодържател, до стигащи човешки ръст.

„Каквото и да предпочитат клиентите – важното е да имат празнично настроение и да се наслаждават на Коледния дух у дома си“, коментира търговец в малко магазинче.