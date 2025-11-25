Украйна е приела проект за мирно споразумение за прекратяване на войната с Русия, като остават само „незначителни детайли“, заяви американски представител, цитиран от CNN. В същото време украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че "предстои още работа".



По данни на САЩ секретарят на американската армия Дан Дрискол провежда срещи с руски представители в Абу Даби, свързани с предложен план за прекратяване на конфликта.

Русия обаче може да отхвърли актуализирания американски мирен план, ако условията му „съществено се различават“ от разбирателството, постигнато на срещата между САЩ и Русия в Аляска, заяви руският външен министър Сергей Лавров.

Междувременно Русия и Украйна извършиха взаимни нощни атаки. В Киев загинаха най-малко седем души, а НАТО изтребители бяха вдигнати по тревога в Румъния, след като поне един руски дрон навлезе във въздушното ѝ пространство.