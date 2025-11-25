В Бюджета за 2026 година са предвидени 920 млн. евро, с които да се разплащат започнатите проекти на общините, което е двойно повече от зaложеното през тази година. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов при посещението си в Нови пазар, където инспектира ремонта на стадион „Христо Ботев“ и обновената улица „Плиска“. Тя е с нова асфалтова настилка, подменен е и водопроводът под нея, като ремонтите са на стойност 1,39 млн. лв.

Министърът съобщи, че към днешна дата има подадени и записани в Закона за държавния бюджет проектни предложения за близо 8 милиарда лева, "които имаме амбицията до края на мандата на това правителство да бъдат изпълнени".

По думите му Нови пазар е един от примерите за добро изпълнение и добро усвояване на средствата от Инвестиционната програма за общински проекти, която е една от най-важните за всяка община. Община Нови пазар е сред отличните в региона, които успяха да задействат и да работят по своите проекти, каза Иванов.

"Днес сме тук, за да се уверим, че един от важните проекти за Нови пазар, именно стадионът, е в напреднал стадий и ще бъде завършен в срок, защото той е изключително важен за хората в Нови пазар", каза още той и уточни, че за втория етап от ремонта предстои подписване на споразумение с общината.

Отпуснатите средства за проекта са в размер на 2 400 000 лева, с които се извършва ремонт на терена, трибуните и облагородяване на района на спортното съоръжение.

„Шуменските общини имат сключени споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за над 190 млн. лв., които са на различен етап изпълнени. Аз вярвам, че в рамките на мандата на това правителство ще бъдат завършени всичките, виждам, че кметовете се стараят“, каза още Иванов.