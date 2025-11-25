Сръбската петролна рафинерия в Панчево спря производството и премина в режим на „топла циркулация“, съобщи телевизия N1. Това означава, че ограничено количество суровина продължава да се движи през системата, за да се поддържа функционалността ѝ, уточнява източник.

Причината за спирането на производството са наложените санкции от САЩ заради мажоритарния руски дял в собствеността на рафинерията.

От октомври 2024 г. компанията „Петролна индустрия на Сърбия“ (NIS) е под санкции като част от мерките на Вашингтон срещу руския енергиен сектор, оставяйки Белград в търсене на решение за наближаваща енергийна криза.