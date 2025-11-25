Община Бургас и тази година активно се включва във второто издание на Националната информационна кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца, под мотото: “Бъди смел, бъди добър!“ организирана от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/.

Всички предвидени дейности и инициативи в кампанията носят послания за доброта, екипност, подкрепа и съпричастност.



В Община Бургас се прилагат последователни политики за намаляване на случаите на ранни/детски бракове и раждания. Заедно с образователните институции, здравните медиатори и социалните услуги се прилагат ефективни превантивни мерки и се отчитат успешни практики с добри примери.

Дискусията на тема: „Добри практики за превенция на ранни/детски бракове и раждания“ ще се състои на 26.11.2025 год. (сряда), от 10:30 часа в Голямата зала на Община Бургас.



В дискусията ще вземат участие представители на: отдел "Мониторинг и контрол - южен" на Държавната агенция за закрила на детето, отдел „Закрила на детето“, Полиция, Детска педагогическа стая, Регионална здравна инспекция, Регионално управление на образованието, здравни медиатори, образователни медиатори, социални структури, училища и други заинтересовани страни по темата.



Организатор е дирекция „Здравеопазване, превенции и социални дейности“, Община Бургас в партньорство с Център за обществена подкрепа, ул. „Дрин“ №9.



Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) – Бургас е водещ партньор в усилията за превенция, като работи активно с млади майки, бъдещи родители и семейства в риск. Екипът на ЦОП прилага утвърдени практики за ранна превенция, включително и информиране и консултиране по темите за сексуално и репродуктивно здраве, семейно планиране и използване на контрацепция, като ключова мярка за предотвратяване на ранни и непланирани бременности; превенция на рискове, свързани с ранно съжителство, неглижиране и изоставяне на дете; консултиране за разпознаване на форми на домашно насилие. Активната подкрепа на ЦОП допринася за създаването на среда, в която младите момичета могат да бъдат информирани, подкрепени и предпазени от рискове, а крайната цел е майчинството да се случва в по-зряла възраст, да има отговорно отношение и осъзнатост в процеса на отглеждаяне и възпитание на децата, да се полагат усилия за по-стабилна и безопасна житейска среда.