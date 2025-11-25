Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за силен вятър за сряда, 26 ноември в 16 области в Предбалкана, Източна и Югоизточна България, както и крайните югозападни райони.

По тези места ще духа умерен до силен южен вятър с пориви до 80 км/ч.

През нощта облачността от запад ще продължи да се увеличава и вплътнява. Слаб дъжд ще превали по наветрените склонове от Рило-Родопската област. В западните части от Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще се задържи тихо и мъгливо. В източните райони и на север от планините ще духа до умерен южен вятър.

Минималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8°, в районите с вятър – до 10°-12°; в София – около 4°.

Утре над западната половина от страната ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в крайните западни и южни райони. Над Източна България облачността ще е разкъсана, там ще духа умерен и временно силен южен вятър. В Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух.

Максималните температури ще бъдат в широк интервал: от 7°-8° в крайните северозападни райони до 18°-20° на места в Източна България и районите, чувствителни на южен вятър, в София – около 12°.