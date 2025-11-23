В навечерието на коледните празници Созопол остава с един общопрактикуващ лекар на фона на близо 4 000 жители. Проблемът не е нов, от общината вече търсят медици. Готови са да им осигурят специален социален пакет и дори дом, за да се гарантира обезпечаването на лекарска грижа.

Преди 3 години местният лекар, д-р Йорданка Кръстева, отново остава единствена алтернатива за жителите на Созопол. Колегата ѝ напуска. От Бургас пристига д-р Даниела Робева. Преди дни и тя съобщава, че напуска.

„И аз не знам къде ще отида. Няма тук личен лекар. Каза ни просто, че закрива практиката си в Созопол.

При д-р Кръстева трябва да се прехвърля, но тя не приема пациенти, понеже има прекалено много“, казва една от пациентите ѝ пред bTV.

„Един е малко, двама са много. Ами намерете втори личен лекар да помага на д-р Кръстева. Градът трябва да има поне двама лични лекари, даже трима, за да имат хората избор при кой да отидат“, казва друг.

„Не ползвам тук. В Бургас ходя, по-близко ми е“, обяснява трета жена.

От Общината търсят заместник.

„Към настоящият момент се водят разговори с четирима човека. Имаме нещо, което сме решили да предоставим като социален пакет било за социално битови разходи, било за транспортни разходи.

Второто направление е за изграждане на медицински център, с който догодина живот и здраве на територията на Созопол ще има различни видове лекари“, каза кметът на Созопол, Тихомир Янакиев.

Д-р Робева трябва да освободи кабинетът на 1 януари догодина. Но и днес опитите за връзка с нея не дават резултат. Кабинетът ѝ в Бургас е заключен.

Пред камера категорично отказа да застане и единственият лекар в града. Д-р Йорданка Кръстева е избор за много от жителите.

„Когато ѝ се обадим, ако има нещо спешно, д-р Кръстева се отзовава. Другите вече не знам как ще се справят. Просто е много трудно с един личен лекар“, казва една от жителите на Созопол.

Случаят не е изолиран. За 20 години броят на общопрактикуващите лекари е намалял драстично.

„Тази тенденция за намаляване на общопрактикуващите лекари е повсеместна и трайна. Основната причина е застаряването на кадрите. Колкото по-малко остават лекарите там, трябва да обслужват повече пациенти.

Обикалят като бедуини. Бих казал, че такива лекари са последните мохикани в такива практики“, обяснява д-р Петко Желязков – председател на Съюза на общопрактикуващите лекари в Бургас.

От Съюза на общопрактикуващите лекари в Бургас прогнозират, че подобен проблем ще имат все повече общини, които за разлика от Созопол няма да могат да предложат атрактивни условия за медиците.