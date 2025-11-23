Православната църква чества на 23 ноември Свети благоверен княз Александър Невски.

Името Александър означава защитник на мъжете, но също така и защитник, воин на вярата.

Името Александър е едно от най-силните. Дарява притежателя си със самоувереност и сила. Характерът на Александър е непостоянен. Той е решителен, умен и общителен, има живо въображение и чувство за хумор.



Може да бъде дързък, дори да прекрачва границите на приличието. Най-много се страхува от неуспех, за което обикновено няма основания. Дори да му се случи нещо, късметът и щастливата случайност му помагат да се справи с неприятните ситуации. Силата на името предполага властност и героизъм. Точно затова Александър реагира доста болезнено, когато хората не го вземат на сериозно.



В душата си всеки Александър се смята за лидер и наистина може успешно да заема ръководен пост, тъй като е енергичен и справедлив. Но в живота невинаги успява да се реализира и в този случай има опасност да се превърне в затворен и комплексиран човек.

Александър може да бъде много щедър и великодушен - без колебание да жертва всичко, което притежава. Но не е склонен да сподели себе си и това създава преграда за истински близко общуване с него.



Жив и весел на повърхността, дълбоко в себе си той таи малко песимизъм. В личните си отношения Александър е независим, но обича жените и приятелите си. Очакванията му в приятелството са много високи. В любовта повече мечтае, отколкото действа. Не познава несподелената любов, но на жените им е трудно с него.

Житие на светеца

Той е роден през 1220 г, в Русия живял по времето когато руските земи били под татарско владичество и бил княз на Новгородската област.

По време на неговото управление шведският крал с многобройна войска тръгнал на поход срещу Новгород. Княз Александър поел защитата на града си.

Историята разказва, че княз Александър храбро защитавал града си от нашествието на шведския крал, молейки Бог да му помогне. Когато вражеските армии се сблъскали при река Нева.



Новгородският княз удържал славна победа, за която бил наречен “Невски”. По-късно св. Александър бил утвърден от татарския хан за велик княз Владимирски, Киевски и Новгородски. Тогава той станал единствен защитник на православната вяра и народа против татарите.



Александър бил истински воин както на бойното поле, така и в молитвата във вярата си в Бога. От там идва и значението на името Александър – защитник на мъжете, защитник на вярата, воин на вярата.

Св. Александър управлявал десет години и за това време направил много добри дела за вярата, Църквата и народа. В края на живота си пожелал да приеме монашество.

Св. Александър починал през 340 г. на 98-годишна възраст.

Празник на катедралата "Св. Александър Невски"

На 23 ноември се чества и празника на най-голямата източноправославна катедрала на Балканския полуостров в София, носеща името на светеца. Името “Александър” е от старогръцки произход и означава „защитник на мъжете”.

Храм-паметникът в центъра на София носи името св. Александър Невски, защото руският цар Александър Николаевич имал за свой небесен покровител именно св. Александър Невски.

Катедралата е най-голямата и най-високата на Балканите – 52 метра.

Свети архиереи

На 23 ноември се почита паметта и на светите архиереи Амфилохий и Григорий.

Амфилохий е известен с борбата си срещу ересите, които се опитват да проникнат в тогавашната църква. Той активно се противопоставил на арианството, ерес, която отричала божествеността на Исус Христос.

Свети Амфилохий бил известен със своята дълбока вяра и високо нравствено поведение, което го направило пример за клира и миряните. Според традицията той също активно служел на нуждаещите се и бил отдаден на молитвен живот. Амфилохий е канонизиран за своята вярност към Христос и вярност към Църквата.

Свети Григорий също е важна фигура в историята на Църквата. Той е един от големите християнски светци и богослови. Ето ключови моменти от живота му: Свети Григорий, известен още като евангелист Григорий, е роден през 329 г. в Кападокия (в днешна Турция). Той бил от семейство на благородни и благочестиви християни.

Григорий получил високо образование, учейки в Атина, където се запознал с Василий Велики. И двамата светци работили заедно за укрепване на Църквата, защитавайки я от тогавашните ереси, в частност от арианството. Григорий е бил учител и проповедник, а неговите речи са били много важни за развитието на християнската догматика.

Традиции, обичаи и забрани, свързани с празника

Рождественският пост все още продължава, затова е забранено да се ядат животински продукти на празника. Не можете да носите неудобни обувки, в противен случай проблемите ще дойдат в живота ви. Не трябва да говорите силно или да се смеете - това ще изплаши щастието.

На този ден момите гадаели за бъдещия си жених. От чужда градина те откъсвали клонка от череша и я поставяли във вода на тъмно място, където никой не виждал. Ако на Коледа се появят цветове на клонката, това означава, че през следващата година момичето ще се омъжи.

Днес имен ден празнуват Александър, Александра, Алекси, Алеко, Цанка, Цанко, Алексия, Александрина, Александрия, Сандо, Сашо, както и производните им имена.