На 6 декември, от 8:30 ч. до Моста в Бургас, празничната програма за празника стартира със сутрешно плуване в студени вода заедно с бургаската гордост в плуването в студени води - Цанко Цанков. Студената морска вода събужда тялото и ума – стимулира кръвообращението, укрепва имунната система, повишава тонуса и носи онова усещане за сила и свобода, което само морето може да даде. Събитието ще даде старт на празничната Никулденска програма под надслов „Всички празнуват Бургас". Всеки е добре дошъл, както да се включи в плуването, така и само да гледа.Цанко ще ви очкава до Моста в 8:30ч. В следващите дни очаквайте информация и за останалите ни гост-участници в програмата за празника на Бургас - Никулден 2025.