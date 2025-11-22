Новата амбулаторна процедура за специализирано изследване на гени при онкопациенти дискриминира хората, които са били в ремисия и заболяването се е върнало, както и тези с поставена диагноза и назначено лечение, на които не е правена биомаркерна диагностика. Това посочват пациентски организации в писмо до Здравната каса и здравното министерство. И настояват за премахване на ограничението.

Амбулаторната процедура беше обнародвана преди седмица и предвижда Здравната каса да заплаща две модерни генетични изследвания за пациенти с новооткрит рак. Не е предвидено да се изследват мутации в единични гени, а само в цели панели от гени, обясни Боряна Ботева от Сдружение за развитие на българското здравеопазване:

"И тогава пациентите, които трябва да изследват тези мутации, за които има и лечение в България, налично, те трябва да си ги плащат."

Пациентските организации настояват и за адаптиране на друга, действаща процедура спрямо техните предложения, така че да бъде покрит целият спектър от биомаркерни изследвания за таргетни терапии при онкозаболявания:

"Всички пациенти, които имат необходимост от биомаркерна диагностика, да бъдат изследвани. Като изследванията се заплащат от обществения фонд здравната каса, защото тези хора са се осигурявали за това нещо."

От организациите изчисляват, че са нужни около 12.8 милиона евро за заплащане на биомаркерната диагностика. В проектобюджета на Касата за догодина са заложени 2 и половина милиона евро.