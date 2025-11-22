Приветстваме и подкрепяме усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна.

Това написа премиерът Росен Желязков в социалната мрежа "Екс".

Припомняме, че преди дни президентът на Украйна Володимир Зеленски получи официално проект на плана на САЩ, който според американската страна може да помогне за намирането на дипломатическо решение на войната с Русия.

Войната, предизвикана от руската инвазия в Украйна на 24 февруари 2025 г., продължава вече повече от три години и половина.