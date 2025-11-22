Десетокласничката от Немска езикова гимназия „Гьоте“ – Бургас Надежда Малинова спечели 3 хил. лева в благотворителното издание на „Стани бога“ – „Златната лига“. Участието й бе излъчено тази вечер, а тя е сред най-младите участници в неговата история.

Надя не успя да отговори на въпрос, който изисква познания на романски есици. Тя не успя да разгадае как се превежда „качокавало“. Верният отговор е сирене на кон, като Надя избра опцията „сирене на въже“.

Бургаското момиче каза, че има интерес към класическата рок музика, а мечтата й е да бъде учителка на деца от първи до четвърти клас и да дава знания на следващите поколения.. С играта си тя заяви, че подкрепя възстановяването на наблюдателницата до Атанасовско езеро, частично разрушена след пожар.