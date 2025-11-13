Хоспис „Миладиновски“ в Черноморец осъмна днес залостен с резета, след като вчера Изпълнителната агенция "Медицински надзор" (ИАМН) обяви, че лечебното заведение е с отнет лиценз и заличено от регистъра след установени сериозни нарушения при проверка. Припомняме, вчера Контролното производство е било извършено по разпореждане на министър-председателя и съвместно с Министерството на здравеопазването, Министерството на правосъдието и Министерството на труда и социалната политика. Причината- констатирани тежки нарушени-липса на договори с медицински лица, лоша хигиена, настанените лица не са били терминално болни пациенти, каквото е изискването за палиативни грижи и пр. Днес и двата входа на хосписа са заключени, но отвътре, установи на място репортерска проверка. На пръв поглед там няма жива душа. В лекарските кабинети и в манипулационните няма никой. Прозорците на първия етаж са матирани, а на втория и третия етаж пък сазапечатани. Единствено дрехите на простора на последния етаж на здравното заведение издават, че в хосписа все още има хора. Вчера по време на протест пред сградата на РЗИ в Бургас бивши служители на хосписа обявиха, че близки на възрастни хора, настанени в лечебното заведение, отказват да ги изведат оттам, въпреки условията, в които са принудени да живеят.

Здравните работници обявиха, че са били принуждавани да работят по няколко 24-часови смени без почивка, били унижавани, а възрастните хора пък били упоявани и връзвани с бинтове до кръв.



Днес РЗИ - Бургас влезе в другия хоспис на Миладиновски- този в Поморие. От здравната инспекция не конкретизираха ще има ли проверка и в Черноморец.