Празниците наближават, а идеите за подаръци могат да затруднят и най-организирания човек. Ако искате да подарите нещо красиво, но и да подкрепите благотворителна инициатива, тази информация е за вас.

И тази година Приютът за безстопанствени кучета към Община Бургас е подготвил сгряващ сърцето календар със снимки на осиновени от приюта кучета. От следващата седмица, след 17 ноември, той ще е наличен за закупуване в Туристически информационен център – Часовника, на място в самата организация, както и във ветеринарните клиники Бивет и Ветопия. Всички средства отиват за кучетата в приюта и техните нужди