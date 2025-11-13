Министър-председателят Росен Желязков заяви, че днес ще бъде внесен в Народното събрание Бюджет 2026.

"Днес ще внесем бюджета в Народното събрание. През тези седмици ние проведохме социалния диалог, независимо че не се състоя в НСТС. Говорихме и с работодателите, и със синдикатите. Чухме критики и предложения", заяви той.

"Основната цел на Бюджет 2026 е стабилизирането на публичните финанси и създаване на предпоставки за отлагания през годините разговор за дългосрочните реформи", обясни министър-председателят.



"Този бюджет е коалиционен. Той не е нито ляв, нито десен. Той не е бюджет, който създава политики, а следва политики от българското законодателство. На въпроса "добър ли е бюджетът", отговорът ми е "не". На въпрос дали е лош, всяка една група в обществото ще каже "да", допълни Желязков.

Според него разговорът за реформи се прави когато има достатъчно време за политически дебат.

"Сигурен съм, че няма човек, който да каже, че при тази геополитическа, националнополитическа ситуация друг бюджет би бил възможен. От една страна ни упрекват, че няма реформи, от другата биха казали, че има прекалено много реформи", категоричен е премиерът.

Министър-председателят подчерта, че тази година се открояват очакванията на обществото за "повече държава" – повече социални разходи, повече средства за сигурност, образование, здравеопазване и инвестиции, но без промяна в приходната част и данъчно-осигурителния модел.

"Ние не отричаме аргументите на който и да е от участващите в социалния диалог, но искаме аргументиран социален диалог. Не стихиен, не бърз, не в рамките на едно или две заседания, а такъв, който може да убеди обществото", посочи още Желязков.