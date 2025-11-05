Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разлюля Северна Гърция.

Дълбочината му е била 7 км.

Епицентърът е бил на 12 км от Ксанти и на 110 км от Пловдив.

Няма данни за нанесени щети.

Усетено е и у нас.