Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разлюля Северна Гърция.
Дълбочината му е била 7 км.
Епицентърът е бил на 12 км от Ксанти и на 110 км от Пловдив.
Няма данни за нанесени щети.
Усетено е и у нас.
