На 83-годишна възраст си отиде първият двукратен олимпийски шампион по борба Боян Радев. Тъжната вест съобщи журналистът Иво Димитров.

Носител е на два златни медала на Олимпийски игри — в Токио 1964 и Мексико 1968 в категория до 97 кг.

След спортната си кариера е известен и като голям колекционер на изкуство — неговата колекция включва ценни произведения на български художници и е експонирана в музеи.

Роден е на 25 февруари 1942 г. в с. Мошино, днес част от Перник.

Поклон пред паметта му!