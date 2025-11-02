Днес почитаме тайни християни, които служили в двореца на персийския цар Сапор. На 2 ноември вярващите честват паметта на светите мъченици Ахиндин, Пигасий, Афтоний, Елпидифор и Анемподист.

Денят е свързан с редица народни традиции, обичаи и забрани, които хората спазват от векове.

Забрани и поверия

На този ден не бива да се карате, да клеветите или да проявявате гняв. Вярва се, че Господ особено чува искрените молитви и наказва хората за техния гняв и лоши думи.

Не се препоръчва да се перат дрехи в студена вода, защото според поверието "водата спи" и ако бъде "обидена", може да донесе болест.

Забранено е и да се ходи далеч в гората или по нивите – народът вярвал, че почитаните светци на този ден "пускат сланата".

Народни поличби и традиции

Нашите предци са наблюдавали природата и са тълкували различни знаци на този ден. Безветрен и спокоен ден предвещава мека зима.

Ако небето е ясно и звездно, очаква се мразовита и суха зима. Сутрешната слана е знак, че до 8 ноември ще падне сняг, който обаче скоро ще се стопи.

Ако небето е покрито с облаци, се очаква снежна и студена зима. Според народните вярвания именно на 2 ноември "зимата се събужда".