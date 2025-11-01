Православната църква почита днес Св. безсребърници Козма и Дамян и Възвръщане честните мощи на преп. Йоан Рилски чудотворец.

Светите безсребърници Козма и Дамян се почитат от древни времена заради способността им да изцеляват от недъзите и да оказват лечебна помощ. Тях също ги наричат покровители на книжовното учение. Освен това те били почитани и като покровители на ковачите.



Култът към двамата братя - безсребърници и чудотворци Козма и Дамян бил изключително разпространен през III в. на пределите на Източната Римска империя. Те живеели в околностите на Рим.

Били възпитани в духа на християнско благочестие и доказали изключителни интелектуални умения и високи нравствени добродетели. Изучили лекарско изкуство, лекували даром, без да взимат пари и за това са наречени "безсребърници". Извършили и множество благотворителни дела - подпомагали бедни и бездомни, подсигурявали им подслон, храна и лечение.



Заради изповядването и разпространението на християнски идеи няколко фанатизирани езичници ги наклеветили на местните управници. Братята свети Козма и Дамян щели да бъдат съдени в Рим. Щом се узнало за това в селото, в което живеели, техни приближени ги склонили да се скрият и ги завели в една пещера.

Когато не ги намерили, римските войници задържали няколко техни съселяни и ги заплашили с мъчения и смърт. Тъй като Козма и Дамян не желаели никой да пострада вместо тях, доброволно се предали на римските войници и били заведени в Рим при царя.

ой ги принудил да извършват езически ритуали и да се откажат от християнските си убеждения, но по неведоми причини внезапно се разболял. Отправяйки горещи молитви към своя Бог, светите чудотворци и безсребърници Козма и Дамян го излекували.

Уверявайки се в силата на християнската вяра и могъществото на християнския Бог, царят се отказал от езическите си убеждения и приел християнството.



Двамата лечители били освободени и те продължили да упражняват лечителската си дейност. Във времето се сдобили с широка популярност и на техните умения завидял бившият им учител, също лекар.



Воден от силна злоба, той ги завел в планината и ги убил с камъни. Светите чудотворци и безсребърници Козма и Дамян намерили смъртта си през 284 г.

Традиции и обреди

Народен празник на всички лечители, врачки, баячки и билкари. На този ден жените не работят нищо, за да не се разболее човек от семейството или домашните животни. Единственото, което могат да правят, е да месят хляб и да го раздават за здраве.

Вечерта срещу празника болни, слепи и недъгави хора отиват да преспят в църквата или в параклиса, посветен на светците, а на сутринта се измиват на аязмото. Често се правят курбани.

Днес празнуват всички, които носят имената Козма, Кузман, Дамян, Дамяна, Красимир, Красимира, Красин и Красина.