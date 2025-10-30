За незабавно спиране на ваксинациите с РНК ваксини за Ковид призова германският крайнодесен Алианс “Сахра Вагенкнехт” (BSW), от където посочиха, че експерти предупреждават за сериозни рискове за безопасността и изискват по-голяма прозрачност по темата, пише в. “Берлинер цайтунг”.

Според официална позиция на Алианса “Сахра Вагенкнехт” (BSW), ваксините срещу коронавирус, особено тези, базирани на РНК, са разработени и одобрени под “значителен политически натиск”. Това повдига фундаментални опасения относно надлежната проверка и прозрачността.

BSW се присъединява към инициативата на Алианса за хуманитарни науки и медицина (MWM), която до момента е подкрепена с подписите на над 200 критично настроени учени и лекари. Тази инициатива призовава за незабавен мораториум върху РНК ваксините, докато отворените въпроси относно ефикасността и безопасността на тези ваксини не бъдат напълно изяснени.

Алианс “Сахра Вагенкнехт” подчертава, че ваксините са централен компонент на отговорното здравеопазване, “което не само говори за превенция, но и я прилага на практика”. Според Алианса ваксинациите са медицинска манипулация за здрави индивиди и следователно трябва да отговарят на особено високи стандарти за безопасност и ефикасност. Това означава, че потенциалните странични ефекти, известни още като нежелани лекарствени реакции (ADEs), трябва да се наблюдават с най-висок приоритет, докато ефикасността на ваксината трябва да бъде доказана чрез висококачествени, добре разработени проучвания, се посочва в становището.

Друг ключов аргумент на BSW е, че профилът на безопасност на ваксините трябва да се оценява не само чрез контролирани проучвания, но и чрез по-дългосрочни наблюдателни проучвания и докладване на отделни случаи, като смъртни случаи или сериозни странични ефекти. Според BSW тези “контролни събития” са особено важни за идентифициране на потенциални рискове, които може да не са били обхванати в първоначалните проучвания.

Освен това, BSW посочва специалните изисквания за ефикасността на ваксините, тъй като те се прилагат на здрави индивиди, които все още не страдат от заболяване. “Проучванията върху ефикасността на ваксините трябва да се планират с особено внимание и да се предпазват от потенциални объркващи фактори”, заявява алиансът в прессъобщението си.

Въпреки ясните международни стандарти за безопасност на лекарствата, систематично проучване за безопасност на РНК ваксини не е проведено “в достатъчен брой или с достатъчно качество”, заявяват от Алианса. Особено проблематични са недостатъчно изследваните тромбоемболични събития, миокардит и неврологични нарушения, възникнали след ваксинация. BSW критикува факта, че “предупрежденията не са били систематично разглеждани”, което е възпрепятствало ранното откриване на потенциални рискове.

На този фон, BSW призовава в изявлението си за незабавен мораториум върху ваксините срещу коронавирус, базирани на РНК, “докато гореспоменатите недостатъци не бъдат отстранени”.

В противен случай, твърди BSW, съществува риск общественото доверие във ваксинациите, които всъщност представляват цивилизационен напредък, подобно на полиомиелита, морбили или едрата шарка, да бъде загубено в дългосрочен план.