Община Бургас започна да засажда дръвчета по ремонтираните улици в центъра на града. 200 сухоостойчиви липи ще бъдат засадени на ул. „Патриарх Евтимий“.

Дръвчетата са съобразени с промяната в климата и все по-честите периоди на засушаване и екстремно високи температури.

Те са около 15 годишни, високи са 3 метра и много бързо ще развият големи корони. Отгледани са в разсадник край Бургас и са аклиматизирани, което им гарантира добро развитие, въпреки климатичните промени.

На всяко новозасадено дърво се поставя и специален ринг за напояване.

Над 550 са дърветата, които ще бъдат засадени по улиците „Патриарх Евтимий“, „Дебелт“, „Ивайло“ и „Гладстон“. Всички те ще са средноразмерни, сухоостойчиви и вече аклиматизирани.

Освен липи ще бъдат засадени също така и видовете Ацер, Платан и Целтис.