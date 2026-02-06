Преподавател пловдивското училище "Софроний Врачански" е подведен под наказателна оотговорност за блудство със своя ученичка на 16 и разпространение на порнографски материали на 13-годишна, става ясно от съобщение на прокуратурата. Общо четири са повдигнатите обвинения срещу Аврам Андреев. Две от тях са свързани с тийнейджърката. Той се свързал с нея през октомври м. г. А през ноември същата година през социалните мрежи установил контакт и с момиченцето и започнал да й изпраща голи снимки и клипове, твърдят магистратите.



За блудство Наказателният кодекс предвижда затвор от 2 до 8 години, за контактите с малолетни и непълнолетни с цел сексуални отношения законодателят е определил от 3 до 10 години и глоба от 10 000 до 20 000 лв. Както "24 часа" вече писа, Аврам Андреев е бил освободен от работа като учител след получаването на сигнала. От баскетболен клуб "Локомотив" съобщиха, че също са го уволнили като треньор на детско-юношеската школа.