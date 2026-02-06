Случаят „Петрохан“ се заплита – има 15-годишно момче, което също е в неизвестност, а баща му потвърди за bTV, че то най-вероятно е с издирвания Ивайло Калушев.

От 29 януари момчето го няма, казва баща му - Яни Макулев.

„За последно се чухме, когато големият ми син имаше рожден ден. Всичко беше нормално, в хармония, не е имало никаква индикация за каквото и да е. аз разбрах за този инцидент по новините и тогава се опитвах да се свържа с всички и телефоните им бяха изключени“, казва още бащата.

По това време детето му е било с Ивайло Калушев, по негови думи, на морето.

Бащата отказа да коментира защо 15-годишният му син е бил с Калушев изначало. Но каза, че го познава от 35 години и че „не е това, което се описва по всички медии“. Той описа Калушев като изключително образован, търпелив и спортист.

„Хора, които коментират за педофилия, наркотици, секс и така нататък – те просто не знаят за какво става въпрос. Всички обвинения, че Ивайло Калушев е извършител на това нещо (тройното убийство в Петрохан - бел.ред.) спроед мен са безпочвени“, казва той.

Попитан дали именно тези твърдения не го притесняват за безопасността на сина му, той беше категоричен:

„Абсурд. Аз съм абсолютно спокоен, аз просто познавам човека“.

Въпреки липсата на контакт, Яни Макулев изрази увереност, че детето му е добре.