Туларемията е една особено опасна инфекция и вие ме връщате в периода на младите ми години, когато през 1997 се появиха случаи при хора – първо в Алдомировци. Тази епидемия е главно по дивите животни, нейни носители са зайците и мишките. Тази инфекция тогава премина Балкана, мина на север, имахме много случаи в село Чирен, след което се разпространи на юг. Сега тази инфекция се появи при един 65-годишен мъж от област Кюстендил. Това съобщи в интервю за Дарик радио микробиологът и епидемиолог проф. Тодор Кантарджиев.



„То се предава, когато заразени мишки ходят по мазетата и лазят плодовете, които хората си държат като зимнина, след което облазват и бурканите със зимнината," подчерта специалистът. „Хората, които държат консервирана храна, трябва много добре да си измиват бурканите, които държат в мазето, много хубаво да си измиват ръцете и задължително да си сменят обувките, след като са ходили в мазето. Много важно е, когато белим картофи, стояли в мазето, да не пипнем очите си. Това трябва да се спазва, защото туларемията се разпространява от мишата урина. Ако пипнем очите си, когато белим картофи, може да се развие т.нар. очна форма на туларемия – една тежка инфекция, която трябва да бъде консултирана с доста опитен лекар," посочи още проф. Кантарджиев.



„Преди 25 години имахме най-много случаи в Европа на очна туларемия именно заради немитите ръце при храна, която сме изнесли от мазето. Тогава нашият колектив доказахме, че туларемията във външната среда се размножава в протозои – малки едноклетъчни организми, както са чехълчетата, които едно време разглеждахме в училище. Затова, когато има огнище на туларемия, обикновено водоемите са заразени," каза още проф. Кантарджиев.



По отношение на грипа, той подчерта, че в момента се намираме в плато. „С грипа наистина попаднахме в едно плато, което е много интересно, защото в последната седмица задържаме почти същото число, което и в предпоследната. Общо взето, трябва да направим три извода – тази година грипната епидемия дойде в нашата страна по-бавно, като се забавихме, в сравнение със страните от Западна Европа. Второто – случаите не бяха много, а доста по-малко от миналата и предишните години. Трето – имам сериозни подозрения, че по-малкото случаи се дължат на големия и здрав интерес към ваксините, които тази година се оказа, че действат доста добре срещу т.нар. подтип К, за който се говориха какви ли не страхотии, но виждаме, че няма толкова голям натиск към болниците, нито огромни опашки в аптеките. Берем хубавите плодове на една разумна ваксинация срещу грип, както и голям интерес на обществото най-вече към детските ваксини за грип, което е много добре!" В заключение проф. Тодор Кантарджиев препоръча поддържане на здрав дух, физически умерени упражнения за възрастните в следобедните часове, по възможност – на чист въздух, както и хигиена – миене на ръце, ползване на носни кърпички и неконтактуване с болни хора.