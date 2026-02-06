Националната организация по лекарствата (EOF) на Гърция е разпоредила изтеглянето на специфични партиди адаптирано мляко за кърмачета Nestlé след актуализиране на методите за тестване и въвеждането на нови прагове за откриване на токсина цереулид от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA), съобщиха властите, цитирани от електронното издание на в. Kathimerini.

Засегнатите продукти са:

NAN OPTIPRO 1 NLNWPB261 12 x 400g GR, партиден номер 53410346AD, с дата на изтичане 31 декември 2027 г.

S-26 GOLD 1 NLNWPB109-2 12 x 400g GR, с дата на изтичане 30 ноември 2027 г.

Агенцията заяви, че изтеглените партиди първоначално са били оценени и са отговаряли на всички изисквания за продажба в Гърция. Изтеглянето е разпоредено като предпазна мярка в подкрепа на доброволното изтегляне на Nestlé и се разпростира на потребителско ниво.

Потребителите, закупили засегнатите продукти, се съветват да не ги използват и да ги върнат в мястото на продажба, следвайки инструкциите на производителя за замяна. Компаниите, отговорни за дистрибуцията на продуктите в Гърция, са инструктирани незабавно да се свържат с получателите, за да гарантират, че продуктите ще бъдат върнати в разумен срок.

Цереулидът е токсин, който може да причини гадене и повръщане и е свързан със замърсени съставки, доставяни от Китай на няколко производители на адаптирано мляко за кърмачета. Проблемът доведе до изтегляне на продукти от пазара в десетки страни и породи опасения сред родителите.

Nestlé заяви, че вътрешният ѝ лимит за безопасност за цереулид в адаптираното мляко за кърмачета е по-строг от прага, определен наскоро от EFSA. Разширените изтегляния от пазара в цяла Европа са следствие от приемането на нови аналитични методи на ЕС, способни да откриват по-високи нива на цереулид, включително в течно адаптирано мляко за кърмачета.