Йотова би имала предимство на следващите президентски избори, според зам.-председателят на партията в оставка

Тихомълком изтича потенциалът от БСП към Румен Радев, но дали той ще ги приеме, е "отделна тема". Темата за предателството в политиката е тема, която всеки един политически ръководител трябва да има предвид и да има здрав гръб за всички ножове, които ще му се забият", коментира зам.-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов пред Bulgaria ON AIR.

Според него БСП е нужна на България, партията имала опита в модернизацията на държавата.

БСП и Румен Радев

"Радев се идентифицира с БСП и с темата за неравенствата. Регионалните неравенства са много по-големи. Самите бюджети се разпределят неравно, допринасят за демографията и за всичко останало. Той каза, че няма да вдига данъците. Само че как бориш неравенствата с несправедливо разпределение", попита Паргов.

Той заяви още, че ако БСП не влезе в следващото Народното събрание (НС), може да се сърди единствено и само на себе си.