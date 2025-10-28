Омбудсманът Велислава Делчева изпрати писмо до министъра на енергетиката Жечо Станков с настояване за спешни мерки във връзка със спряното от Върховния административен съд изпълнение на формулата за изчисляване на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация.

Делчева предупреждава, че в разгара на отоплителния сезон това създава правен вакуум, който може да засегне хиляди потребители на топлинна енергия.

"Ако отоплителният сезон започне без ясни правила за сградната инсталация, гражданите ще се окажат в ситуация на несигурност и липса на прозрачност при сметките си за парно. Необходимо е бързо решение, което да гарантира справедливост и законосъобразност при формирането на дяловото разпределение", подчертава Делчева.

В писмото си омбудсманът припомня, че още през февруари 2025 г. нейната институция е поискала становище от Министерството на енергетиката относно това как ще се формират месечните сметки на потребителите, след като е обявено намерението за изготвяне на нова формула за изчисляване на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация.

"Необходим е професионален и задълбочен анализ, който да гарантира прозрачно, точно и справедливо определяне на количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация. Гражданите настояват за яснота, защото плащат сметки, които не разбират", се казва още в писмото.

Общественият защитник обръща внимание, че в поверената й институция постъпват множество жалби и сигнали от граждани, които настояват за справедлив и прозрачен начин на изчисляване на енергията от сградната инсталация.

Делчева припомня, че подобни изисквания са заложени и в Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, както и в решението на Съда на ЕС от 23 октомври 2025 г., според които правилата и параметрите при изчисляването на разходите на клиентите трябва да осигуряват прозрачност и точност на индивидуалното отчитане.