Министерството на външните работи съобщава, че няма ранени или пострадали наши сънародници при стрелбата на плажа Бонди в Сидни, Австралия.

При необходимост от съдействие, българските граждани в региона могат да се обръщат към дипломатическото ни представителство в Канбера, съобщава външното министерство.

Посолството на България в Канбера следи развитието на ситуацията и е в постоянен контакт с местните власти, допълниха от министерството.

Георг Георгиев, министър на външните работи в оставка, заяви, че това е ужасен акт на насилие срещу еврейската общност и трябва категорично да бъде осъден.

“Дълбоко съм шокиран от потресаващите кадри от стрелбата по време на празненствата по случай Ханука на плажа Бонди в Австралия. Моите мисли са с всички засегнати и техните семейства”, каза Георгиев.

Припомняме, че най-малко 12 са загинали, а 30 души са ранени при стрелба на плажа Бонди в Сидни, открита по време на събитие по повод отбелязването на еврейския празник Ханука, съобщава Ройтерс, позовавайки се на австралийските власти.