Стефани и Габриела Стоеви триумфираха като шампионки на двойки жени на международния турнир по бадминтон 'BWF Tour Super 100' в Кутак, Индия.

Сестрите, които са поставени под номер 1 в схемата, победиха на финала Кармен Тин и Син И Онг от Малайзия с 21:19, 21:14 за 39 минути.

Българките записаха пети пореден успех и взеха златните медали в надпреварата.

Стефани Стоева и Габриела Стоева изоставаха със 17:18, но направиха силна серия в края и взеха първия гейм. Във втората част те доминираха, поведоха със 17:9 и без проблеми затвориха мача.

Петкратните европейски шампионки играха осми финал за 2025 г. и завоюваха седми трофей.