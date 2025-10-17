В Бургас отвори врати Paw & Co. Grooming Studio – модерно студио за груминг, което предлага професионална грижа за кучета и котки. Намира се на удобна локация – ул. „Александър Велики“ 34, и вече бързо печели симпатиите на стопаните в града. Екипът на Paw & Co. работи с внимание към всеки домашен любимец.

В студиото се предлагат услуги като: подстригване и оформяне според породата или по желание на стопанина; къпане и подсушаване с висококачествени продукти; разресване и грижа за козината; почистване на уши и очи; подрязване на нокти.

Интериорът е уютен и модерен, създаден така, че животните да се чувстват спокойни, а стопаните – сигурни, че техните любимци са в добри ръце. „Вярваме, че всеки домашен любимец заслужава професионална грижа и внимание. За нас е важно не само външният вид, но и комфортът на животните“, споделят от студиото.

За повече информация и резервации може да ги откриете в социалните мрежи:

Facebook: Paw & Co. grooming studio

Instagram: @paw_and_co_burgas

Paw & Co. Grooming Studio е новото място в Бургас, където красотата и грижата вървят ръка за ръка.