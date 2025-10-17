Годишната инфлация в еврозоната през септември 2025 г. е 2,2 на сто, което е повишение спрямо 2,0 на сто, отчетени през август, показват окончателните данни на Европейската статистическа служба Евростат. Публикуваните днес данни съответстват на предварителната оценка от началото на месеца. Година по-рано инфлацията във валутния съюз беше 1,7 на сто.

Сегашното ниво на показателя е най-високото от април тази година.

В целия Европейския съюз годишната инфлация през септември 2025 г. е 2,6 на сто, което е повишение спрямо 2,4 на сто през август. Година по-рано инфлацията бе 2,1 на сто.

Най-ниски годишни равнища са регистрирани в Кипър (0,0 на сто), Франция (1,1 на сто), Италия и Гърция (и двете по 1,8 на сто).

Най-високите годишни равнища са в Румъния (8,6 на сто), Естония (5,3 на сто), Хърватия и Словакия (и двете по 4,6 на сто). В сравнение с август 2025 г. годишната инфлация е спаднала в осем държави членки, останала е стабилна в четири и се е повишила в петнадесет.

На база хармонизираната методология на ЕС инфлацията в България през септември е 4,1 на сто, като това равнище нарежда страната ни на седмо място в ЕС. През септември 2024 г. годишната инфлация у нас беше 1,5 на сто.

През септември 2025 г. най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната имат услугите (1,49 процентни пункта, пр. п.), следвани от храните, алкохола и тютюна (0,58 пр. п.), неенергийните промишлени стоки (0,20 пр. п.) и енергията (-0,03 пр. п.).

На месечна база инфлацията и в еврозоната, и в целия ЕС е 0,1 на сто.

Най-голям месечен ръст на цените е отчетен в Португалия, където инфлацията се е повишила до 1,0 на сто спрямо август. Следват Гърция, Румъния и Финландия, при които месечната инфлация е била 0,5 на сто.

Най-голям месечен спад (дефлация - бел. ред) на цените е наблюдаван в Малта, където инфлацията е намаляла до 1,3 на сто. Съществено понижение е регистрирано и във Франция и Естония (по 1,1 на сто).

У нас на месечна база показателят, измерван по хармонизираната методология, се понижава до 0,6 на сто.