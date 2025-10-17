Млад мъж подпали една от беседките на площад „Жени Патева“ до Стария съд. Там обаче има видеонаблюдение и на камерите ясно се вижда как младежът пали дървената конструкция.

Действието се развива около 1:30 часа след полунощ на 16 октомври. След сигнал от живеещи наблизо, на място е изпратен екип на Пожарната. За съжаление масата е овъглена, сериозни са щетите и по самата беседка.

Инцидентът се случва в момент, в който Община Бургас вече е започнала ремонт на детската площадка до Стария съд. Там ще бъде подменена изцяло ударопоглъщащата настилка, ще се монтират и нови уреди.

Община Бургас ще възстанови и опожарената беседка, но призивът на местната администрация е, ако станете свидетели на вандалски прояви, не се колебайте, а подайте сигнал на спешния телефон 112.

Записите от общинското видеонаблюдение, на които се вижда подпалвачът, вече са предадени на полицията.