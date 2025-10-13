Започна Седмицата на здравословното хранене в бургаските детския ясли и градини, организирана по инициатива на Община Бургас.

В първия ден от тематичната седмица на здравословното хранене на тема „Есенно изобилие от плодове и зеленчуци“, децата от ДГ ”Коледарче”- група „Детелина“ представиха приказка, песни и танци, посветени на ползите от здравословното хранене, а родителите се включиха в творческа кулинарна работилница за изработване на влакче от зеленчуци и плодови шишчета.

Децата от детска ясла № 1, № 3, ДЯ № 5 ,,Щурче'', ДГ "Ханс Кр. Андерсен" и ДГ „Синчец“ научиха колко са полезни плодовете и зеленчуците, а възпитаници на ДГ "Ханс Кр. Андерсен" се запознаха с ползите от плодовете и си направиха красиви цветя от тях.

С много усмивки, творчество и ентусиазъм децата направиха своите първи стъпки към голямото здраве, показвайки, че полезното може да бъде и забавно.