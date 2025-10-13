Верификация на пациента преди да получи медицинска помощ, задължително продължаващо обучение, повишаване на потребителската такса за посещение при лекар, право на лекаря да отписва пациент, са част от законодателни промени, които предлагат от Българския лекарски съюз (БЛС). Предложенията са публикувани на сайта на съсловната организация и са изпратени до председателя на парламентарната комисия по здравеопазването, до министъра на здравеопазването и до управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Предложенията на БЛС са основополагащи за усъвършенстването на здравната система, като същевременно имат за цел да подобрят условията на работа за лекарите и да повишат качеството на медицинската помощ за пациентите, посочват от съсловната организация.

Въвеждане на предварителна задължителна верификация на пациента преди извършване на медицинските услуги по аналогия с утвърдените механизми в банковата сфера при онлайн плащанията, предлагат от БЛС. Предварителната верификация да има характер на електронно потвърждение в реално време, чрез което пациентът удостоверява, че именно той получава конкретната услуга от конкретен изпълнител и в конкретен момент, а при липса на валидно потвърждение, медицинската услуга да не се предоставя, както и да не се заплаща с публични средства, е записано в предложенията. Според БЛС пациентът ще получава на регистриран за здравни цели телефонен номер еднократен код с кратка валидност. Уведомлението ще съдържа идентификация на изпълнителя, дата и ориентировъчен времеви интервал. Кодът ще се предоставя на изпълнителя на медицинската услуга, който ще го въвежда в медицинския си софтуер, след което ще извършва медицинската услуга, а впоследствие ще я отчита по предвидения за това ред. При липса на код или при сгрешен код, медицинската услуга не се изпълнява, респективно не се заплаща на изпълнителя от НЗОК. За да не се превърне верификацията в бариера пред пациенти в уязвимо положение, за спешни състояния и животозастрашаващи ситуации услугата следва да се оказва незабавно, а верификацията да се извършва впоследствие и в кратък срок. За малолетни и непълнолетни, за лица под запрещение и за пациенти, които ползват законен представител или упълномощено лице, системата трябва да допуска регистриране на „деклариран получател“ на кода - родител, настойник, попечител, упълномощен придружител. За лица, които не разполагат с мобилен телефон или нямат достъп до мобилна мрежа, следва да се предвиди алтернативен механизъм за удостоверяване, посочват още от БЛС и предлагат еднократни печатни токени, издавани от районната здравна каса за определен период, които да се използват при посещение. За хора с увредено зрение или други сензорни ограничения, които не могат да прочетат или въведат изпратения код, трябва да бъде осигурен гласов канал за верификация.

От БЛС настояват механизмът за предварителна верификация да обхване и аптечната фаза на лечението - всяко отпускане на лекарство, което се заплаща изцяло или частично от НЗОК, да се удостоверява предварително от пациента по същия механизъм.

Промени се предлагат и относно потребителската такса. Сегашната сума за таксата – 2,90 лв., фиксирана през 2012 г., е загубила първоначалното си предназначение и не отговаря на съвременните икономически и социални реалности, посочват от БЛС. От организацията предлагат за периода ноември – декември 2025 г. таксата за всяко посещение при лекар да бъде 3,90 лв., а за пенсионерите - 1,95 лв., като разликата между настоящия размер и предложения нов размер да се заплаща от държавния бюджет. От 1 януари 2026 г. размерът на таксата следва да се определя като 0,5% от актуалния размер на минималната работна заплата (МРЗ) за страната, като актуализацията да се извършва автоматично с всяка промяна на МРЗ, предлагат още от БЛС. Таксата за пенсионерите също да бъде 0,5% от МРЗ с равнопоставено разпределение на тежестта, като половината от сумата да се заплаща от самите лица, а другата половина – от държавния бюджет. Друго предложение на БЛС е аналогично на пенсионерите да се заплаща и такса за децата.

От БЛС настояват за промяна в регулацията, свързана с правото на лекарите от първична медицинска извънболнична помощ и лечебните заведения за първична медицинска извънболнична помощ да могат да отписват пациенти от своите пациентски листи в случаи на грубо, агресивно, неуважително и друго подобно отношение.

БЛС настоява и за законодателно въвеждане на задължително продължаващо медицинско обучение (ПМО) като системен и непрекъснат процес на поддържане, актуализиране и надграждане на професионалната компетентност на лекарите през целия им активен професионален живот. Въпросът за финансирането трябва да бъде решен така, че ПМО да не се превръща в бариера за участие, като от БЛС предлагат смесен модел - задължителният базов пакет от акредитирани обучения да се финансира целево от публичния платец и/или по линия на национални, европейски и международни програми, а надграждащите доброволни обучения да се покриват от работодателя или от самия лекар с предвидени данъчни облекчения.