За разлика от останалите населени места на територията на Община Несебър, където бедственото положение отпада, ситуацията в Елените все още е трудна, съобщиха от Областна управа в Бургас.

На територията на Елените все още има множество наводнени сгради, наноси от земни маси, дървесна растителност и разрушена техническа инфраструктура. Продължават и проблемите с качеството на водата.

Според повторните контролни проби, водата остава негодна за пиене в Елените, Свети Влас и Китен. Всички останали населени места в Бургаско са с нормални резултати. От Регионалната здравна инспекция предупреждават, че до получаването на по-добри проби, водата не трябва да се консумира. За населението ще бъдат осигурени 60 000 литра вода за питейни нужди от държавния резерв, съобщи днес Министерският съвет.