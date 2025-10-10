Българският червен кръст започва раздаването на продукти, закупени от Агенцията за социално подпомагане. Очаква се помощта да достигне до над 640 000 уязвими български граждани, като в област Бургас от нея могат да се възползват 16398 души. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали. За семействата с момичета на възраст от 15 г. до 29 г. се добавят и дамски превръзки.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 316 временни пункта в цялата страна. То ще продължи до 28.11.2025 г. във всички области с изключение на Пловдив и Благоевград, където крайният срок за раздаване е 05.12.2025 г. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.

В община Бургас продуктите ще се раздават от 13.10.2025 до 13.11.2025 г. в пункта на ул. „Оборище“ №95 (социалната трапезария на БЧК).

Пакетите са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“, и включват следните категории:

Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2024 г./2025 г.); Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. август 2025 г.; Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от Закона за хората с увреждания към м. август 2025 г.; Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към м. август 2025 г.; Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето към м. август 2025 г.;. Лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства към м. август 2025 г.; Лица или семейства с ниски доходи, получили за сезон 2024/2025 г. отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление поради надвишен диференциран доход или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

Списъците с подлежащите на подпомагане лица се предоставят от Агенцията за социално подпомагане (АСП), която е и Управляващ орган на Програмата „Храни и основно материално подпомагане“, а раздаването на продуктите се осъществява в обособени раздавателни пунктове на БЧК.