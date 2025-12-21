С навлизането във ваканционния период грипната вълна в България започва да се засилва, като област Перник вече бележи рекордна заболеваемост от 240 на 100 000 души – двойно повече спрямо останалата част от страната.

В предаването „Събуди се“ директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова предупреди, че ни очаква сериозен ръст на болните в началото на новата година и призова за повишено внимание по време на празниците.

►Доминацията на H3N2 и очакваният пик

Според последните данни от изследваните проби у нас, грипът от тип А (H3N2) е категоричен лидер. Проф. Христова посочи, че от 240 проби, 60 са положителни за грип, като 54 от тях са именно от този тип, докато само 6 са H1N1.

„Обикновено пикът е в края на януари, тоест имаме едни четири седмици за повишаване. Очакваме по-голям брой заболели и дори изместване на пика към февруари, тоест по-тежка вълна“, прогнозира тя. Специалистът допълни, че след празниците предстои секвениране на пробите, за да се установи дали у нас е навлязла мутацията на H3N2, която вече доведе до 50% скок на хоспитализациите във Великобритания.

►Как да се предпазим по празниците?

Основният риск за разпространение на заразата са пътуванията и големите семейни събирания. Проф. Христова напомни, че грипът се отличава с „безкрайно бързо начало“ и „твърде силна умора и отпадналост“, които буквално приковават човека към леглото.

„Нека да носим маски в градския транспорт, в междуградския, а дори и в самолетите, на всякакви по-големи събирания. Особено ако около нас има някой, който киха или кашля, макар и рядко, защото тези вируси се разпространяват лесно“, посъветва професорът. Тя подчерта, че най-важното е хората, които не се чувстват добре, да си останат у дома: „Така първо ще спрем предаването на вируса и второ – по-бързо и с по-малко усложнения ще се възстановим“.

►Рискови групи и значението на имунитета

Най-уязвими към новия грип остават малките деца до 5 години, както и възрастните над 65-70 години, особено тези с придружаващи заболявания като диабет, сърдечна недостатъчност и исхемична болест.

За подсилване на имунната система проф. Христова препоръчва прием на витамин D, цинк и селен, но след консултация и изследвания. Тя внесе яснота и относно ваксините: „Ваксината не значи, че няма да се разболееш, но значи, че намалява многократно шанса и при всички случаи ще го прекараме по-леко, без усложнения и с минимален риск от хоспитализация“.

►Ковид срещу Грип

Данните показват, че в момента Ковид-19 е изместен от грипните вируси.

„Ковид просто беше изместен от другите вируси и основно от грипа. Единични са доказаните случаи на Ковид – може би 10 пъти по-рядко от грипа в момента“, обясни тя.

По отношение на диагностиката, проф. Христова сподели, че бързите антигенни тестове са добър скрининг, но при типична симптоматика и отрицателен резултат е препоръчително да се направи PCR тест, тъй като той е много по-чувствителен и може да открие вируса дори в малки количества, както и да ги диференцира точно.