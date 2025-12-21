Днес ще бъде предимно облачно и на много места през целия ден ще се задържи с намалена видимост и мъгла. Ще има и валежи от дъжд, главно в източната половина от страната. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 1° и 4°, за София – около 0°.

Повече слънчеви часове ще има в югозападните райони. Ще духа слаб вятър от север-североизток, в югозападните части от страната ще е почти тихо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 4° и 9°, по Черноморието – до 12°, за София – около 7°. В 17:03 часа настъпва астрономическата зима.

Над планините в Югозападна България ще е предимно слънчево, но над масивите от останалата част от страната ще е облачно, с валежи от дъжд главно в Източна Стара планина и Странджа. Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5°, а на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. / БГНЕС