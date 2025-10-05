Богатата културна програма на Бургас ще бъде още по-разнообразна и наситена през следващите месеци след като проектното предложение на общината за изпълнение на инвестиция по Национален план за възстановяване и устойчивост, Процедура за безвъзмездна помощ BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, получи най-висок брой точки и 1,5 млн. лв. безвъзмездно финансиране. С приноса на общината финансовата рамка на проекта достига близо 2,3 млн. лв.

Проектът, в чието название е вплетена метафора на поетесата Петя Дубарова „Бургас – пристан зелен на изкуствата“ съдържа 19 различни продукта като културните оператори са избрани на конкурсен принцип според правилника на Общински фонд „Култура“. Част от тях са разширени и обогатени версии на традиционни събития, други са напълно нови инициативи.

Така публиката ще има възможност освен есенните издания на Международния фестивал на историческото документално кино DOCK, Фестивал на съвременното изкуство „ВОДА“ и Фестивал на физическия и визуален театър „Ерата на Водолея“, да види и зимните им продължения през януари и февруари.

Първото мащабно събитие по проекта бе концертът спектакъл „С песните на Бургас“, който представи пред публиката в препълнения Летен театър хитове по стихове на бургаски поети в нови аранжименти, с режисьор Радой Николов и специалното участие на актьора Димитър Маринов.

Сред новите продукти е иновативен филмов конкурс „Бургас извън сезона“, който ще даде възможност за изява на млади творци. Декември обещава да е особено вълнуващ с нова концепция за отпразнуване на Никулден и с инициативата „Коледна сцена под звездите“, която ще превърне площад „Тройката“ в атрактивно място за ценители на музикалното и сценично изкуство от цялата страна.

В символ на мечтите и стремежа към по-добър и мирен свят ще се превърне коледният спектакъл „Дано, дано, дано!“, по сценарий и режисура на маестро Стефан Диомов, със съпровод на щрайх оркестър към Държавна опера – Бургас и диригентството на Георги Милтиядов.

В Бургас от години „Всичко е музика“. Това ще се потвърди с мащабен концерт-спектакъл в края на февруари, който ще преплете музика, литература и визуално изкуство.

БХГ „Петко Задгорски“ и Регионалният музей участват в проекта със събития, които имат принос и в опазване и съхраняване на културното наследство. Галерията ще организира изложба „Сънувам морето“ със съпътстващи събития: лекции, арт ателиета, поетичен спектакъл, а музеят е основният мотор на Празниците на любителското изкуство, с които ще посрещнем март. В края на месеца Бургас ще бъде се превърне в огромна танцова сцена. В продължение на 10 дни градът ни ще посрещне всички професионални фолклорни състави, които ще покажат тук продукциите си.

В рамките на „Бургас – пристан зелен на изкуствата“ ще бъде изработена Стратегия за развитие на културата – ключов документ, свързан с подготовката на града ни за Европейска столица на културата през 2032 г. Предвидено е и създаването на нова програма – „Дебюти“, която ще обогати и разшири дейността на Общински фонд „Култура“ и ще отвори нови възможности пред млади творци и екипи.

Проектното предложение бе изключително високо оценено – Бургас отново е на първа линия сред общините с най-висок брой точки, въпреки кратките срокове и високите критерии, на които трябваше да отговори. Предложената от екипа финансова рамка за 19-те култури продукта са изцяло одобрена без корекции.