Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов съобщи, че първите данни от проверките на наводнените райони ще излязат утре.

„Причините трябва да се установят на всяка цена. Важно е да се изясни дали има човешка намеса и дали бедствието е могло да бъде избегнато“, каза Иванов по БТВ.

По думите му Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Български ВиК Холдинг“ вече извършват проверки на място.

Ще се установява не само мащабът на щетите, но и дали общините са изпълнили предписанията за премахване на незаконни постройки.

Иванов посочи, че желанието е да се установи дали в тази ситуация има и човешка намеса, дали има отклонения от нормите за строителство, дали са издавани разрешения за строеж, които не са в съответствие със закона или са прекрачили закона.

На въпрос как се стига до подобно прекрачване на закона, ако има такова, министърът отговори, че се стига "с подписа на съответното отговорно лице".

Той подчерта, че разследващите органи – прокуратурата и МВР – ще трябва да отговорят дали някой е „спечелил пари, за да си затвори очите“. Той напомни, че вече има три образувани досъдебни производства.

„Не е характерно за сезона да се случват такива климатични явления, но институциите трябва да са готови целогодишно за всякакви ситуации. Ако някой не е почистил деретата или не е предприел нужните мерки, трябва да има санкции“, каза Иванов.

Относно обезщетения за пострадалите имоти, министър Иванов припомни, че такива се полагат от държавата на граждани, които имат собствени постоянни жилища, а собствениците на хотели и ваканционни имоти трябва да разчитат на застраховката.

Министърът коментира и ситуацията с непочистените пътища. Според него пътноподържащите фирми са допуснали сериозни пропуски, въпреки че при предишни снеговалежи са се справили добре.

„Наложени са им максималните санкции по договорите. Няма да им бъде платено нищо за тази ситуация, а следващата стъпка е прекратяване на отношенията“, обясни Иванов.

Относно тъмните тунелите по магистрала "Хемус" той уточни, че проблемът се дължи на сериозна авария в електропреносната мрежа и е в компетенциите на ЕРП дружеството в региона, а не на АПИ