След разрушителното наводнение в част от черноморските ни курорти, което отне четири човешки живота, доведе до извънредна евакуация и предизвика сериозни щети, се появи нова, неочаквана сцена в Царево — десетки хора два дни търсят пари и ценности около плажа.

Причината? Силната приливна вълна отнесла сейф, пълен с пари и злато, от сградата на автосервиз в близост до морето. За това споделиха пред медиите самите потърпевши. Фирмата, чиито активи и сейф са отнесени, няколко пъти е претърсвала терена с багер и хора, опитвайки се да си намери собствеността. Безрезултатно обаче. Заради безпрецедентната ситуация и огромните разрушения, вероятно потопът е отнесъл още много други лични вещи и покъщнина към морето. Местни споделиха, че в района се е стигнало до хаос.

Градските легенди се разнесоха бързо в Царево, в региона, но и извън това дори, а още на следващия ден след трагедията плажната ивица се изпълни с хора, въоръжени с лопати, чували, ръкавици, торби, подръчни средства и… надежда, че ще намерят нещо.

Очевидци разказаха в социалните мрежи, че са видели хора да намират банкноти от 50 и 100 лева, полузаровени в пясъка или носени от вълните. Някои от тях са си тръгвали с „плячка“ в джобовете, други - просто с празно любопитство.

„На плажа беше пълно с възрастни, млади, цели семейства. Ровеха в пясъка, някои буквално с ръце“, сподели жител на Царево.

БГНЕС

Докато една част от града още възстановява щетите от наводнението, друга се е впуснала в нещо като съвременна „златна треска“. Този контраст предизвиква и сериозна обществена реакция. Мнозина критикуват случващото се, определяйки го като мародерство, което няма място в момент на човешка трагедия.

Към момента няма официална позиция от полицията или местната власт дали е подаден сигнал за изчезнали средства или е образувано разследване. Очаква се в близките дни да бъде дадена яснота по случая.

Източник: Дарик