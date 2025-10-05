Ако искаме да видим бъдещето, трябва да погледнем в класните стаи, казва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в поздравлението си за днешния Международен ден на учителя.

"Уважаеми учители, скъпи колеги, честит Международен ден на учителя! Благодарим Ви за търпението, за себеотрицанието и за любовта към призванието - да бъдеш учител! Казват, че ако искаме да видим бъдещето, трябва да погледнем в класните стаи. Защото то се ражда в тях. А вие сте хората, които го създават. Вашият труд е безценен - в кабинетите и залите. Вие не само учите бъдещи знаещи и можещи хора, вие възпитавате да бъдат добри и отговорни личности", отбелязва в поздравлението си образователният министър.

"Бъдете здрави, вдъхновени и горди с постиженията си! Защото Вашите успехи са успехи за България!", пожелава на българските учители министър Красимир Вълчев.

На днешния Международен ден на учителя общо над 95 000 български учители празнуват.

През учебната 2025/2026 година в детските градини и в училищата ще работят над 95 500 педагогически специалисти, като от тях в училищата са около 74 000, а в детските градини - около 20 000. Тези данни съобщиха за първия учебен ден, за 15 септември, от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН).