Фондация „Кроношпан“ за поредна година спазва традицията си да предизвиква училища и университети за участие в програмата “skill.ED”.

Конкурсът се провежда в подкрепа на образованието в държавите, където „Кроношпан“ развива дейност.

Най-високо оценените проекти получават финансиране до 10 000 евро.

Право на участие имат всички общообразователни, професионални, технически гимназии, средни училища и университети в България.

В Бургас финансиране вече са получавали разработки на екипи от ПГМЕЕ „Академик Никола Обрешков“, ПГСАГ „Кольо Фичето“ и Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“.

От учениците и студентите с дръзки идеи и авангардно мислене се очаква по творчески начин да представят концепции, които могат да доведат до подобряване и развитие на професионалното образование.

В проектните предложения трябва да бъдат интегрирани предложения относно развитието на професионалното образование от типа на „оборудване на лаборатория“, „създаване на иновативна технология“, „организиране на специализирани клубове“, „обучения“ и други подобни.

Проектите могат да се изпращат до 31.10.2025.

Авторитетното жури ще оценява проектните предложения по тяхната оригиналност, иновативност, приложимост, въздействие и устойчивост.

До края на месец ноември ще бъдат обявени победителите в “skill.ED” за тази година.

Общият награден фонд е 200 000 евро.

До момента във всички издания на конкурса в България са били одобрени и финансирани концепции в размер на 190 000 евро.

Всички необходими подробности за регламента на конкурса и формулярът за кандидатстване са публикувани на адрес

www.kronospanfoundation.org/skilled

От Фондация „Кроношпан“ очакват с нетърпение да получат новите творчески предложения на учениците и студентите.