Мутирал грип ни разболява, а ваксините, с които много българи очакваха да избегнат заразата, са неефективни, коментираха епидемиолози.

“Има разлика между отделните грипни мутации. Не всички мутации водят до промяна в

ефектимността на ваксините”, обясни проф. Нели Корсун – завеждащ лабораторията “Грип и остри респираторни заболявания” в Националния център по заразни и паразитни болести. “Има такива

места към които се свързват неутрализиращите антитела,

които организмът изработва в отговор на ваксината или на прекарано по-рано заболяване и когато мутациите са в тези участъци, това вече е проблематично и води дониска ефективност на ваксините”, поясни вирусологът.

Проф. Корсун каза, че H3N2, който е най-разпространен,

има и най-много мутации и мутира най-бързо. Тя допусна, че при прекарана през предишния сезон инфекция заради мутациите не се създава обичайната защита. Главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев обяви, че “грипът вече доминира над ковида”.

“Процентът на положителните грип проби мина 10% и

очакваният грип е H3N2. Все още има букет и респираторни вируси, но това характерно за грипа – веднъж появил се, много бързо заема терена”, поясни Кунчев.

По думите му в момента заболеваемостта се движи като миналата година и за момента няма изненада.

“Колко бързо ще се развие грипът – зависи от това колко ние му позволим”, посочи доц. Кунчев и даде пример, че предстоящите празници ще улеснят разпространението на грипа. Той припомни, че грипът протича с остро начало – висока температура, липса на апетит, болка в мускулите и др.

“Вероятно ще се ускори ръстът на грип,

но вероятно пикът ще е през януари месец”, очаква доц. Ангел Кунчев.

Лекари припомниха, че във Великобритания грипът подрани и се очаква да бъде най-тежкият през последното десетилетие. В страната вече са установени хиляди заразени. Около 1700 души дневно се е наложило да бъдат лекувани в болница през миналата седмица.

Вирусолози обясниха, че това се дължи на мутации на грипния вирус.

Опасенията са, че ваксината не покрива тези промени в молекулната му структура. Става въпрос за 7 изменения, които вирусът е претърпял през лятото. Експерти смятат, че новият грип в страната се предава по-бързо, а при децата може да доведе до сериозни усложнения.

Затова родителите са призовани да бъдат по-бдителни. Има затворени училища за дезинфекция.

Сред симптомите, освен треска и отпадналост, са и диария и повръщане. Призивът на властите е здравите да се ваксинират максимално бързо, а болните да носят маски и да се изолират.