През предстоящата седмица Балканският полуостров ще попадне под влиянието на активни атмосферни процеси, които ще донесат чести валежи и променлива облачност у нас.

Още в понеделник времето ще бъде предимно облачно, като на много места се очакват дъждове. В отделни райони валежите ще бъдат по-значителни, а североизточният вятър ще се усеща умерено. Минималните температури ще варират между 7°С и 12°С, а дневните ще достигат 13–18°С, пише Meteo Balkans.

Във вторник и сряда ще има кратки периоди на по-ясно небе, особено в равнинните райони, а дъжд ще превали само на отделни места в планините. В тези дни дневните стойности ще се повишат и на места ще надхвърлят 20 градуса. Сутрин обаче ще бъде по-хладно, особено в котловините.

От четвъртък нататък обстановката отново ще се усложни. Първо в югозападните райони ще започнат валежи от дъжд, а по високите части на планините – над 1800 метра – ще падне и сняг. До вечерта облаците и дъждовете ще обхванат по-голямата част от Западна България.

Петък и събота ще донесат нови обилни валежи почти навсякъде в страната.

В планините над 1500 метра дъждът ще преминава в сняг. Очакват се значителни количества валежи, съпътствани от умерен, а на изток и по-осезаемо силен североизточен вятър. Максималните температури ще се задържат между 10°С и 15°С, на изток до около 18°С, а минималните ще бъдат в рамките на 6–11°С.