Двама френски военнослужещи са пострадали при катастрофа в Прохода на републиката днес, съобщи БТВ. Камионът им е катастрофирал в района на Мишеморков хан.

От АПИ съобщиха, че е въведено временно ограничение на движението, в една лента поради ПТП. Участъкът се регулира от Пътна полиция.

Военната машина на френската армия е пътувала за Румъния за многонационално учение на на НАТО „Dacian Fall – 2025“, което ще се проведе в северната ни съседка в периода 20 октомври – 13 ноември 2025 г.

по този повод, миналата седмица от Министерството на отбраната съобщиха, че по републиканската пътна мрежа ще преминат личен състав и военна техника от Въоръжените сили на Република Франция, в периода 25 септември – 2 октомври. Маршрутът на военните автоколони се предвижда да бъде: ГКПП „Капитан Петко войвода“ - ГКПП Русе. Те ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.