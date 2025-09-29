Националният отбор на България по волейбол се завръща в страната след историческото си представяне на Световното първенство във Филипините, където спечели сребърните медали.

Съставът ще пристигне в София с правителствения ВИП полет от Истанбул на 30 септември (вторник) в 10:00 часа.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще пристигнат в България с правителствения самолет Еърбъс А319-119, който специално ще лети до Истанбул, за да прибере световните вицешампиони, потвърдиха от пресцентъра на Министерски съвет.